Animais são flagrados com constância nas vias públicas

Morador do distrito relata preocupação com animais soltos em diversos pontos; além de danos aos equinos, motoristas e pedestres também correm risco, segundo relato

Novamente o assunto sobre animais de grande porte soltos em vias públicas volta a ser tratado nas páginas do JC. Um problema recorrente na cidade de Rio Claro, atinge também o distrito de Ajapi, onde a presença desses animais é constante por conta da área rural.

“Estamos enfrentando este problema há um tempo, os animais ficam soltos por aqui e temos muito medo deles se machucarem ou alguém se machucar durante uma colisão, por exemplo”, relata denunciante, que com medo de represália, preferiu não se identificar.

CONTATO

O reclamante comentou ainda que costuma ligar nos órgãos referenciados para solicitar providências e cuidados em relação aos animais, mas o objetivo não é alcançado.

“Quando ligamos no Canil Municipal, eles informam que lá é só caso o animal esteja machucado que eles realizam a recolha e nos orientam a acionar a GCM, que pede dados como nome do tutor, endereço e normalmente não temos essas informações, pois os animais estão na rua, em via pública”, disse.

O QUE A PREFEITURA DIZ

Procurada para comentar o assunto e de que forma as pessoas devem proceder quando localizar um animal de grande porte em via pública, a prefeitura municipal de Rio Claro informou através de nota que “quem constatar a presença de animais nessa situação pode ligar para 3532-4115. Caso o animal seja resgatado pelo Departamento de Proteção Animal, para retirar o animal, o tutor do animal precisará pagar multa no valor de R$ 466,11. Caso tenha reincidência, a multa terá valor em dobro. O tutor tem sete dias a contar da data do recolhimento para reivindicar o animal, mediante pagamento de multa e das despesas de estadia do animal”.