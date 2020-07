SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Andressa Urach, 32, afirmou nesta sexta-feira (24) que já viveu um “namoro de fachada” com um cantor por dinheiro. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela contou que o episódio aconteceu logo após o reality A Fazenda, do qual ela participou em 2013.

“Cheguei a ganhar R$ 80.000 só para fingir namorar um rapaz, para que ele ficasse famoso. Para um sertanejo ficar em evidência. […] Na época ele assumiu, ele falou que isso era verdade. Na verdade, a culpa nem era dele, era do pai dele, que me contratou. Ele nem sabia”, declarou.

O sertanejo em questão é Raffael Machado, que também já citou o relacionamento falso em 2015.

Na conversa, a empresária também relatou algumas de suas experiências durante a época em que se prostituiu, e disse que viveu momentos traumáticos quando aceitou demandas de sadomasoquismo. “Eram coisas que eu me submetia porque perdi totalmente o amor próprio”, disse. “Fiz cada coisa que me arrependo tanto… De ser vulgar, me expor da maneira que acabava me expondo”.

“Eu buscava a morte. Eu bebia para esquecer […] Cheirava cocaína todos os dias”, lembra ela, acrescentando que, antes da fama, seu cachê era de R$ 400 a R$ 3 mil. Depois de famosa, ela passou a ganhar de R$ 5 até R$ 30 mil por programa.