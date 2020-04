SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Enquanto se prepara para cantar na Catedral de Milão no domingo de Páscoa, o tenor italiano Andrea Bocelli incentivou as pessoas a “não terem medo” do novo coronavírus. Em entrevista ao site The Guardian, o cantor de ópera disse que não estava qualificado para dar conselhos, mas que poderia descrever como estava lidando com a quarentena.

“Em momentos como esse, como somos forçados a ficar em casa, temos que aproveitar a oportunidade de fazer coisas que muitas vezes gostaríamos de fazer, mas que não temos tempo”, disse ele.

“Vamos começar: fale com seus filhos e tente com todas as suas forças criar uma harmonia familiar que muitas vezes não existe porque o diálogo está faltando. Leia, ouça música, tente manter o corpo e a mente muito ativos e, por último, mas não menos importante, não tenha medo de um vírus que passa, da mesma maneira que você não teria medo quando fique ao volante do seu carro, sabendo que ao longo do ano há tantas vítimas na estrada”, completou.

A Catedral de Milão permanece fechada enquanto a Itália segue em isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. O show de será transmitido no canal do YouTube de Andrea Bocelli, às 14h (horário de Brasília), neste 12 de abril, Domingo de Páscoa.

Bocelli será acompanhado somente pelo organista da catedral, Emanuele Vianelli. No repertório estarão grandes obras, como “Ave Maria”, de Pietro Mascagni.

Depois da Páscoa, Bocelli voltará a se apresentar no dia 18 de abril, ao lado de grandes nomes como Paul McCartney e Elton John, no “One World: Together At Home” (“Um Mundo: Juntos em Casa”, em português), um especial de shows virtuais promovido pela OMS, Global Citizen e Ladu Gaga.

Por meio da Fundação Andrea Bocelli, o tenor tem arrecadado doações para hospitais e para a compra de equipamentos de proteção individual durante a pandemia. Até esta terça-feira (7), a Itália registrava 135.586 casos de Covid-19 e 17.127 mortes causadas pela doença.