Cidade é considerada destino de aventura no interior de São Paulo. Paisagens naturais são atrativos no local.

Para comemorar, a comunidade realiza festas tradicionais e atrações especiais que celebram suas raízes e o espírito local

No coração do centro-leste paulista, a charmosa cidade de Analândia prepara-se para celebrar seus 128 anos de emancipação com uma programação repleta de eventos culturais, esportivos e gastronômicos. Conhecida por suas belezas naturais, como o icônico Pico do Cuscuzeiro e o Morro do Camelo, a cidade atrai visitantes que buscam trilhas, escaladas, cachoeiras e momentos de contemplação em meio à natureza exuberante. Além das paisagens deslumbrantes, Analândia preserva sua história na antiga Estação Ferroviária “Annápolis” e celebra sua fé na Igreja Matriz de Sant’Ana, além de promover festas tradicionais como o Boi no Rolete e a Romaria dos Cavaleiros, que emocionam moradores e turistas.

A comemoração principal acontece neste sábado, dia 21 de junho, com uma programação especial que inclui um espetáculo aéreo da Esquadrilha da Fumaça às 16h no campinho ao lado do Ginásio das Casinhas — uma homenagem emocionante ao aniversário da cidade. A festa também conta com a tradicional Festa do Carneiro, que será realizada tanto presencialmente quanto itinerante até domingo, 22 de junho, oferecendo pratos típicos nos bares e restaurantes locais.

A tão esperada Festa do Carneiro deste ano oferece um cardápio variado para encantar até o público mais exigente: croquete de carneiros empanados na farinha panko, acompanhado de geleia; escondidinho de pernil de carneiro desfiado com cabochá e coberto com queijo meia cura gratinado; pedaços nobres de pernil de carneiro, acompanhados de molho de alho e pão; ensopado de carneiro com legumes, arroz branco, mix de brócolis e salada; suculentas tiras de carneiro com batata frita; espetinho de carneiro acompanhado de mandioca, farofa e creme de alho; carneiro burger, servido com queijo prato, molho de hortelã, rúcula, tomate seco e cebola caramelizada; por fim, pastel de carneiro recheado com lombo do carneiro moído e ervas sírias, acompanhado de diversos molhos.

Para 2025, Analândia também promete uma agenda cultural diversificada: em julho, no dia 12, Festival de Inverno no PalCoreto na praça central; e em agosto, de 22 a 24, a primeira edição da Feira da Cachaça. Um evento inédito, pensado para valorizar a cachaça paulista, com palestras, workshops, degustações e programação musical. São eventos que reforçam a riqueza cultural e a hospitalidade acolhedora dessa encantadora cidade paulista. Parabéns, Analândia!