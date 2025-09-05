Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a sexta-feira (05) será marcada por grande amplitude térmica, com mínima de 12,5°C registrada no campus da Unesp e máxima prevista de 33°C. Apesar da variação de temperatura, o céu permanece parcialmente nublado, com poucas nuvens e sem previsão de chuvas.

Segundo o IPMet, a frente fria que se aproxima pelo litoral paulista provoca aumento de nebulosidade e chuvas nas regiões sul e leste do estado, contudo, a região de Rio Claro segue fora da influência de precipitações. Essas condições se mantêm até domingo (07), com leve declínio nas temperaturas e umidade do ar ainda baixa.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP e prefeitura municipal de Rio Claro.