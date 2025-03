Foto: Divulgação/Amici Sunset 2025

A 12ª edição da AMICI – Social Party, um dos maiores festivais gastronômicos beneficentes de Rio Claro, será realizada no dia 29 de março, a partir das 16h, na histórica Fazenda Santa Gertrudes. Com um formato exclusivo de open bar e open food, o evento une gastronomia, entretenimento e solidariedade, com o objetivo de arrecadar fundos para o GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer.

Desde sua criação, a AMICI tem sido uma plataforma de engajamento social, unindo o prazer da boa comida a uma causa nobre. Toda a arrecadação gerada pelo evento é destinada integralmente ao GACC, contribuindo para a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos pela instituição, que há 28 anos apoia crianças, adolescentes e adultos em tratamento contra o câncer.

A AMICI 2025 promete uma experiência completa para todas as idades, oferecendo uma programação diversificada para garantir a diversão de toda a família: Palco Principal com quatro atrações musicais para embalar a festa; Espaço Kids com atividades recreativas para a criançada e Espaço Teen – novidade deste ano, um ambiente exclusivo para adolescentes, com uma playlist cheia dos hits do momento e das famosas dancinhas da internet, comandado pelo DJ Pedra.

Além disso, a AMICI 2025 contará com uma transmissão ao vivo em parceria com o Grupo JC de Comunicação e Galpão 9. O evento será exibido em uma live especial no canal do YouTube e também na página do Facebook do JC, permitindo que mais pessoas acompanhem e participem desse grande momento solidário.

Na edição de 2024, a AMICI arrecadou mais de R$ 250 mil, viabilizando importantes ações do GACC, como: 500 atendimentos psicoterapêuticos; 100 consultas odontológicas; 500 horas de aulas de reforço escolar; 200 horas de aulas de música; 1.600 cestas verdes distribuídas; 4.100 litros de leite doados; 800 suplementos alimentares fornecidos; R$ 40 mil em medicamentos adquiridos; 500 viagens para centros de tratamento e 1.500 refeições oferecidas a pacientes e acompanhantes.

Com esses números, a AMICI reafirma sua importância não apenas como um evento gastronômico, mas também como um agente de transformação social, garantindo suporte contínuo aos mais de 90 assistidos pelo GACC.

CONVITES

Os ingressos para a AMICI 2025 já estão à venda. Crianças de até 12 anos não pagam (acompanhadas de responsáveis legais), enquanto os valores para adolescentes e adultos são: Adolescentes (13 a 17 anos): R$ 340 e Adultos: R$ 400. A compra pode ser feita online, clicando aqui ou no GACC, na Avenida P17, 253, Vila Paulista, SR Jeans, Rua 3, 513, Saúde, Versalhes Locações, na Avenida 4, 1105, no Centro, PitBoys BBQ, na Rua 20, 761, Consolação e na Mariana Luchin Dermatologia, no Blvd dos Jardins, na Rua 9, 411, no Centro.