SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O nome de Felipe Neto, 32, voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, nesta segunda-feira (27) após o youtuber ser alvo de fake news que o acusam de incentivar a pedofilia.

Uma montagem de um tuíte falso que atribui ao influenciador a frase “criança é que nem doce, eu como escondido” vem sendo compartilhada em diferentes redes sociais, como Facebook e WhatsApp

Neto afirma que trata-se de uma “mentira nojenta” articulada pela extrema direita para arruinar com a sua reputação. “Todas essas postagens negativas são ataques orquestrados com o único objetivo de destruir reputações, o que comprova o quão inclinados ao ódio, silenciamento e perseguição são os envolvidos. Não preciso nem irei responder ódio com ódio, porque a verdade sempre prevalece”, afirma Felipe Neto.

Segundo ele, até por volta do meio-dia desta segunda (27), 416 vídeos no Facebook e no Instagram que tentavam associá-lo a pedofilia e conteúdo impróprio foram derrubados por violações das diretrizes da plataforma.

Diversas personalidades como os atores Alexandre Nero e Patricia Pillar, o apresentador Luciano Huck e políticos como Ciro Gomes (PDT) e Marcelo Freixo (PSOL) se manifestaram em solidariedade ao youtuber. A hashtag #JuntosComFelipeNeto ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter durante todo o dia.

“Hoje é o Felipe Neto, amanhã pode ser sua mãe, seu filho ou mesmo você. Inaceitável”, escreveu Nero.

“Covardia, bullying, desrespeito, nada disso é tolerável. Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Goste-se ou não dele, temos de defender quem renova o debate público. Se nossa geração quer deixar como legado um país mais afetivo e eficiente, temos de participar mais”, tuitou Huck ao repostar mensagem de Neto sobre os ataques.

À noite, a hashtag #TodosContraFelipeNeto também entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Muitas das mensagens compartilhavam o tuíte falso atribuído ao youtuber.

Recentemente, o jornal New York Times produziu um vídeo em inglês com Felipe Neto, com chamada na home page para “Trump não é o pior presidente de pandemia. Basta perguntar aos brasileiros”. No vídeo, ele diz coisas como:

“Ok, no momento, somos apenas o segundo em mortes, mas tenho certeza de que o nosso líder, Jair Bolsonaro, é o pior presidente da Covid no mundo. Bolsonaro é um militar que defendeu o uso de tortura sob a ditadura do Brasil… Vocês ficaram irritados por causa de um mísero comício de Trump em Tulsa. Mas Bolsonaro faz isso o tempo todo. Ele vai a manifestações contra o Congresso. Vai a manifestações pedindo intervenção militar. Vai a mercados lotados. Vai a cerimônias militares. Vai a protestos contra o Supremo.”

Neto é uma das principais vozes de oposição ao governo Bolsonaro nas redes. Um estudo feito pela empresa de pesquisa Quaest e publicado pelo jornal O Globo mediu a popularidade de 15 personalidades na internet –Felipe Neto é o segundo no ranking, atrás apenas do presidente, mas à frente de Anitta e Luciano Huck.