Ramon Rossi

Quando as aulas presenciais voltarem em Araras, os alunos da rede municipal de ensino terão um laboratório de inovação tecnológica novinho esperando por eles. As atividades do FabLab, que está sendo implantado próximo à Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, no Centro, terão foco na elaboração de projetos na área de robótica e na fabricação de peças utilizando equipamentos como impressora 3D.

O projeto começou a ser elaborado em 2019 pela equipe da Secretaria de Educação e conta com investimentos do Governo Federal, por meio da Qese (Quota Estadual de Salário Educação).

“Esses recursos já estão na conta da Secretaria de Educação e são destinados justamente a investimentos em educação básica e formação de professores. Estamos trazendo, com o FabLab, o que há de mais moderno na área de inovação tecnológica aos nossos alunos para que eles possam aprender conceitos diferenciados, que abrem um novo universo de possibilidades para a formação dessas crianças e adolescentes”, explicou Roza.

Ele conta que a equipe técnico-pedagógica da Secretaria visitou ano passado a feira Bett Brasil Educar, a maior em inovação tecnológica da América Latina, e teve contato com projetos voltados à área de educação. “A partir daí, começamos a planejar nosso próprio espaço para atender alunos da rede municipal”, completa.

O prédio onde o FabLad vai funcionar foi alugado pela administração municipal após processo de chamamento público. Pelo contrato firmado, o proprietário do imóvel é responsável pela reforma para adequação do local às exigências feitas pela Prefeitura. O aluguel será pago apenas quando essas obras forem concluídas, o que está previsto para este mês.

A Secretaria de Educação atua em frentes simultâneas para dar início efetivamente às atividades do FabLab e, embora ainda não haja uma data definida para o retorno das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus, o objetivo é estar com o local pronto para funcionar já a partir de agosto.

“Estamos abrindo processo para a seleção de professores, mediante a apresentação de projetos na área de tecnologia, para atuar no FabLab, e também registro de preço dos equipamentos que serão utilizados nas atividades”, completa Roza.

Além de impressoras 3D, o local vai contar com máquinas para prototipagem, corte em vinil, routers, entre outros aparelhos necessários para a fabricação de peças utilizadas nos projetos desenvolvidos por alunos e professores. O foco do FabLab é principalmente estudantes do ciclo 2 do ensino fundamental, que compreende do 5° ao 9° ano.