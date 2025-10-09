Ao centro a professora Isabela Palanch Moreira da Silva junto com as alunas

Projetos sobre bem-estar feminino foram destaque em evento internacional nos Emirados Árabes Unidos, após conquista na etapa nacional

Entre curiosidade, descobertas e um olhar atento para o bem-estar feminino, quatro alunas do Colégio Koelle viveram uma das experiências mais marcantes de suas trajetórias escolares e pessoais. Representando o Brasil na Expo-Sciences International (ESI), maior feira mundial de ciências organizada pela MILSET (Movimento Internacional para o Lazer Científico e Técnico), as estudantes embarcaram rumo a Abu Dhabi, acompanhadas da professora Isabela Palanch Moreira da Silva, nos Emirados Árabes Unidos, para uma imersão científica e cultural que reuniu jovens de mais de 50 países.

Tudo começou meses antes, entre os dias 27 e 30 de maio de 2024, quando os dois grupos, formados por Sofia Martins, Luísa Kei Frandi e Beatriz Vieira, autoras do projeto “Análise Físico-Química de Gomas com Potencial para Alívio de Cólicas Menstruais”, e Lívia Maria Pistarini, Alice Gobbo e Caroline Badra, criadoras de “Uterinas: uma carteirinha menstrual para o autocuidado feminino”, participaram da MILSET Brasil 2024, realizada em Fortaleza (CE).

Na ocasião, os trabalhos das alunas se destacaram entre os projetos apresentados por estudantes de todo o país e da América Latina, conquistando credencial para representar o Brasil na etapa internacional da feira, uma conquista que por si só já é um prêmio.

Em setembro de 2025, quatro das seis alunas embarcaram em uma jornada transformadora. Chegaram em Abu Dhabi no dia 27, e durante uma semana, viveram momentos de intensa troca e aprendizado. A exposição dos projetos aconteceu entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, reunindo centenas de jovens apaixonados por ciência, tecnologia e inovação. No dia 2 de outubro, um evento cultural coroou a experiência, promovendo a integração entre as delegações e encerrando a feira com a tradicional cerimônia de celebração.