Eleitor consultando local de votação no celular pelo aplicativo e-Título. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O serviço gratuito está disponível no portal do TSE e pelo aplicativo e-Título; veja o passo a passo para regularizar sua situação eleitoral e evitar problemas

O cidadão que deseja consultar ou alterar o local de votação pode realizar o procedimento de forma totalmente digital e gratuita. O acesso é feito por meio da página de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para realizar a consulta simples, basta clicar na aba “Título de Eleitor” e selecionar a opção número 7, identificada como “Onde votar” (imagem abaixo). O sistema permite a verificação rápida da seção e do endereço do colégio eleitoral.

Foto: Reprodução/Site TSE

Documentos para consulta ao local de votação

Para visualizar o endereço onde vota, o eleitor deve preencher alguns dados básicos de identificação. É necessário informar o número do título, o CPF ou o nome completo, além da data de nascimento e o nome da mãe.

As mesmas informações estão disponíveis no aplicativo e-Título. Ao acessar a ferramenta em dispositivos móveis, o usuário deve apenas selecionar a opção “Onde votar” diretamente na tela inicial para visualizar o mapa e o endereço.

Foto: Reprodução/Site TSE

Como alterar o local de votação no mesmo município

Se a intenção do eleitor é alterar o local de votação dentro da mesma cidade, o caminho é a opção 3: “Atualize ou corrija seu título eleitoral”. Caso tenha ocorrido mudança de endereço residencial, deve-se escolher a subopção 3.2.

Nesta etapa, o sistema solicitará o preenchimento de dados pessoais e o envio de documentos comprobatórios anexados digitalmente. Se o eleitor apenas deseja um novo local na mesma zona eleitoral, sem mudar de endereço, a opção correta é a 3.3.

Transferência de domicílio eleitoral

A transferência do título de eleitor também pode ser feita pelo Autoatendimento. Este serviço é específico para quem mudou de cidade e deseja votar no novo município de residência.

Para este caso, o usuário deve acessar novamente a opção 3 (“Atualize ou corrija seu título eleitoral”) e seguir para a opção 3.2 (“Atualize seu endereço”). O sistema processará o pedido de transferência de domicílio de forma automatizada.