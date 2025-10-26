Mudanças incluem mais um itinerário parando em frente à UPA da 29, melhorias no percurso para Ajapi e quatro fusões de linhas de circulares.

Usuários do transporte coletivo circular de Rio Claro devem ficar atentos. A partir do dia 3 de novembro, uma segunda-feira, linhas de ônibus que atendem 11 bairros e dois distritos terão modificações, entre elas, a inclusão de mais um itinerário com ponto de parada em frente à UPA da Avenida 29 no período noturno.

Além disso, horários da linha que atende Ajapi e Ferraz foram reorganizados e ficarão mais adequados à rotina de quem mora naquela parte da região rural de Rio Claro. As mudanças incluem, ainda, quatro fusões de linhas, que vão operar de forma unificada somente nos dias úteis, mantendo o modelo atual nos finais de semana.

Em princípio as alterações têm caráter experimental, por isso outros ajustes podem ser feitos, de acordo com análises técnicas. “As mudanças que estamos propondo foram pensadas a partir de estudos técnicos e sugestões de passageiros”, explica o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Vinícius Sossai. “Nossa meta é melhorar o atendimento e continuar respeitando o equilíbrio financeiro do serviço”, completa.

ALTERAÇÕES

Uma das maneiras dos usuários acompanharem as mudanças de itinerários e horários dos ônibus é pelo aplicativo da empresa que opera o transporte coletivo no município, a SOU, e que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store, App Store e outras plataformas de distribuição de aplicativos.

Com as alterações, as linhas que atendem a Bela Vista e o São Miguel serão unificadas nos dias úteis, com novos itinerários e horários. Nos finais de semana e feriados as linhas permanecem separadas, como é atualmente, mantendo os percursos e horários atuais.

Também para os dias úteis valerá, a partir de 3 de novembro, a junção das linhas que atendem os bairros Paineiras, Santa Elisa e Vila Olinda. Por isso, os itinerários e horários também vão mudar nos nos dias úteis. Porém, nos finais de semana e feriados, não haverá alteração no padrão atual.

Outra junção que mudará itinerários e horários é a que vai unificar as linhas que atendem os bairros Jardim das Palmeiras e Jardim Centenário. Novamente, as alterações valem somente para dias úteis, igualmente com mudanças nas rotas e horários. Nos fins de semana e feriados, não haverá nenhuma mudança.

No caso do Copacabana, Vila Paulista e Boa Vista, a junção em dias úteis das linhas que atendem esses bairros não vai acarretar alterações nos itinerários, apenas nos horários das viagens. Nos finais de semana e feriados, nada muda com relação ao que é praticado atualmente.

Em relação aos distritos de Ajapi e Ferraz, que já são atendidos por linhas unificadas, a principal alteração será nos horários, que serão diferentes a partir de 3 de novembro atendendo várias solicitações da comunidade. Não houve redução de carros fazendo esse percurso.

Outra mudança prevista é relativa à linha que atende o Jardim Novo via Rodoviária. O itinerário que segue do bairro para o Centro terá parte do trajeto alterado no período noturno, a partir das 19h40. Dessa forma os usuários que precisam ir à Unidade de Pronto Atendimento da Avenida (UPA) da 29 terão mais uma opção de transporte coletivo com ponto de embarque e desembarque em frente àquela unidade de saúde.