Alok anuncia nascimento de seu 1º filho, Ravi

O DJ Alok anunciou o nascimento de seu 1º filho, Ravi, nesta sexta-feira, 10. O bebê é fruto da relação com sua esposa, Romana Novais.

“Ravi nasceu hoje pela manhã, de parto normal humanizado, depois de uma madrugada em claro com fortes contrações”.

Alok ainda aproveitou para comunicar seus fãs de que terá que cancelar shows: “Não vou me apresentar nos shows de Mongaguá e Porto Seguro essa noite. Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas”.

“Sempre me entreguei de corpo e alma para vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho”, afirmou.

O DJ recebeu os parabéns de artistas como Tatá Werneck, Naiara Azevedo e Carlinhos Maia nos comentários da foto.

foto: divulgação