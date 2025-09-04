Foto: Arquivo JC/Imagem ilustrativa

De janeiro a agosto, em Rio Claro, mais de 28 mil clientes ficaram sem energia por causa das pipas na rede ou em equipamentos

A prática de empinar pipas em locais inadequados está gerando impacto no fornecimento de energia elétrica em Rio Claro. Entre janeiro e agosto deste ano, 28 mil clientes da Neoenergia Elektro foram afetados por interrupções causadas por pipas enroscadas na rede elétrica ou em equipamentos da concessionária. Foram registradas 56 ocorrências, o que representa um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2024.

Os dados reforçam o alerta sobre os riscos da brincadeira em áreas urbanas. Além de comprometer a qualidade do serviço, a prática pode provocar acidentes graves e até fatais. Em toda a área de concessão da Neoenergia Elektro, mais de 436 mil clientes já foram impactados em 2025 por problemas relacionados a pipas.

“Empinar pipas próximo à rede elétrica é extremamente perigoso. A linha pode enroscar em postes, transformadores e cabos energizados, provocando curtos-circuitos e colocando vidas em risco. A recomendação é que a brincadeira ocorra em locais abertos e afastados da fiação, como parques e campos de futebol”, alerta Guilherme Mafra, gerente de saúde e segurança da Neoenergia Elektro.

Segurança em primeiro lugar

A concessionária reforça que pipas não devem ser empinadas em dias de chuva ou vento forte. Em caso de relâmpagos, a pipa deve ser recolhida imediatamente. E nunca, sob nenhuma circunstância, se deve tentar retirar uma pipa presa na rede elétrica.

Cerol: perigo invisível nas ruas

Outro risco associado à prática é o uso de cerol e linhas cortantes, que além de danificar os fios da rede, representam uma ameaça direta à segurança de motociclistas e pedestres. O uso dessas substâncias é proibido e pode causar acidentes graves.

Em caso de ocorrências com a rede elétrica, a população deve entrar em contato imediatamente com a Neoenergia Elektro pelo telefone 0800 701 01 02.

Números

