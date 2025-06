Alceu Guimarães e sua esposa Juliana Loureiro Guimarães no Motor Rock Fest (2024)

Cordeirópolis celebra hoje 77 anos! Com uma participação marcante em diversos projetos culturais, Alceu é uma presença ativa na cena local, demonstrando uma paixão genuína pelo rock e contribuindo significativamente para o fortalecimento da cultura na cidade

Nascido em São Paulo, com 51 anos, Alceu da Silva Guimarães mudou-se para Cordeirópolis em meados dos anos 90 e, desde então, tem sido uma figura ativa e influente na cidade, contribuindo de diversas formas para o desenvolvimento social, cultural e ambiental do município.

Casado com Juliana, pai de Penélope e dedicado à sua mãe, Maria Teresa, ele é conhecido por sua postura sempre voltada a fazer a diferença onde quer que você esteja. “Sou aquela pessoa que busca deixar uma marca positiva”, afirma. Em suas redes sociais, ele compartilha uma frase do escritor Ariano Suassuna que reflete sua filosofia de vida: “Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe me doando por inteiro”. Essa postura de entrega total é evidente em suas ações diárias e tem impacto positivo na comunidade.

Com Vivian Guilherme numa etapa do Rock Feminino

A cultura em Cordeirópolis foi um dos principais campos de atuação de Alceu. Sua trajetória inclui a participação em projetos diversos, como teatro, circo, atividades culturais underground, grafite, programas de rádio, festivais de música e muito mais. Ele também promoveu ao longo de anos eventos esportivos de combate (boxe internacional, kickboxing e outras artes marciais), campeonatos de futebol, skate, capoeira, hip hop, dança, caminhadas ecológicas, encontros de motos e triciclos, aeromodelismo e até participou da organização de uma escola de samba com os amigos Jean do Cavaco e mestre Zé Pêra.

Ao longo dos anos, essas iniciativas fortaleceram o cenário cultural local e atraíram a atenção para Cordeirópolis como um polo vibrante de artes. O reconhecimento pelo esforço coletivo é exemplificado pelo trabalho do fundador do festival “Cordeirockolis”, Luiz Nardini, considerado um dos pilares do movimento rock na cidade durante os anos 80 e 90. Alceu relembra com entusiasmo esse período marcante na história local: “Era um município pequeno, com aproximadamente 18 mil habitantes e cheguei a contar mais de 30 bandas de rock em atividade – uma quantidade absurda para o tamanho da cidade. Cordeirópolis foi considerada a Cidade do Rock por muito tempo.”

Alceu, Juliana e a filha Penélope no Lago União (2018)

Um dos marcos dessa trajetória foi a criação do espaço cultural alternativo “Celeiro do Rock”, em parceria com seu amigo Celso Moraes. Durante aproximadamente dois anos e meio, esse espaço se tornou um ponto de encontro para amantes da música. Além da cultura, Alceu também se destacou na defesa das causas ambientais, como a reabertura para a população da área do Lago União, além da abertura e manutenção do ginásio de esportes Elias A. Saad e do campo de futebol no Jardim Progresso, onde no início das atividades chegou a promover diversas atividades comunitárias que incentivam a prática esportiva e a integração social.

Outro destaque foi o plantio de centenas de árvores na região sul da cidade e em outros pontos também, isso incluindo a defesa da área conhecida como APP “Redson Pozzi”. Uma das ações mais emocionantes foi a inauguração desta área de proteção ambiental próxima à indústria Ramenzoni — entre os bairros Residencial do Bosque e Villagio Corte — nomeada em homenagem ao músico Redson Pozzi. Este artista paulistano foi vocalista da banda Cólera e escreveu letras voltadas para a defesa ambiental desde os anos 80 — uma época em que poucos se preocupavam com essa causa. Hoje, o local conta com uma nascente preservada que oferece possibilidades educativas às futuras gerações por meio das escolas locais. “Para isso o trabalho da equipe da secretaria de meio ambiente é fundamental e estamos sempre á disposição para ajudar, o trabalho deles é muito importante”, afirma Alceu.

Locução em rádio comunitária – Programa Underground Ways

Sua atuação política foi reconhecida com dois mandatos executados como vereador. Nesse papel, trabalhou na elaboração do plano diretor municipal com foco na cultura, na criação dos conselhos municipais para ouvir a população nas políticas públicas; além de estabelecer parcerias com entidades beneficentes locais.

Para o futuro, Alceu espera que muitas dessas iniciativas possam crescer ainda mais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e cultural da cidade que tanto ama. E finaliza com um recado a toda a população: “Deixo o convite para o tradicional Motor Rock Fest que este ano acontece nos dias 12 e 13 de julho na praça central de Cordeirópolis com o apoio da prefeitura por meio da secretaria de cultura e parcerias com as entidades ACESAC e Patas Sujas. Nesse dia também haverá arrecadação de gelatinas vermelhas para doação ao hospital do câncer. E claro: Parabéns Cordeirópolis pelos 77 anos!”.