Dona Maria Margarida está acamada após sofrer AVC

Moradora do Jardim Guanabara II está acamada e família solicita doações de alimentos, itens de higiene ou contribuições via PIX para manter tratamentos

Há pouco mais de um mês, a moradora Maria Margarida, de 65 anos, residente no bairro Jardim Guanabara II, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O problema de saúde deixou sequelas graves, exigindo cuidados constantes da família.

Atualmente, Maria Margarida está acamada e utiliza sonda nasogástrica, além de apresentar outras complicações. Diante do quadro delicado, ela necessita de assistência e monitoramento durante 24 horas por dia para garantir sua estabilidade.

Dificuldades financeiras da família

A filha de Maria, Sandra Regina de Oliveira Flores, é a principal cuidadora. Para se dedicar integralmente à recuperação da mãe após o AVC, Sandra precisou interromper suas atividades como faxineira, o que comprometeu a renda da casa.

A família é composta por Sandra, a idosa e duas crianças, de 14 e 4 anos. Sem condições de contratar uma cuidadora profissional, a filha relata que as contas básicas já estão vencendo, o que torna a situação ainda mais urgente.

Como ajudar a família no Jardim Guanabara II

Em entrevista ao Jornal Cidade, Sandra expressou que nunca imaginou precisar solicitar auxílio, mas a gravidade das sequelas do AVC não deixou outra alternativa. Com humildade, ela pede o apoio da comunidade de Rio Claro para atravessar este momento.

Interessados em colaborar com qualquer quantia podem realizar um PIX utilizando o CPF: 27856945893 (em nome de Sandra Regina de Oliveira Flores). O valor será destinado ao pagamento de contas e despesas básicas da residência.

Além do auxílio financeiro, doações de alimentos e itens de higiene pessoal são bem-vindas. As entregas podem ser feitas diretamente na residência da família, localizada na Avenida 4, número 305, no bairro Jardim Guanabara II.