Munícipes de diversos bairros relatam que a água suja chegou às residências nesta quarta-feira (21) sem aviso prévio do Daae sobre a qualidade do serviço

A quarta-feira (21) teve início com o Jornal Cidade recebendo diversas reclamações de moradores sobre a água suja que chegou às torneiras em vários bairros de Rio Claro. A coloração marrom do líquido chamou a atenção dos munícipes, que registraram o problema em fotos e vídeos.

As queixas principais apontam que a água estava barrenta e sem condições de uso. Segundo os moradores, não houve nenhum tipo de aviso por parte do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) sobre alterações na qualidade do produto entregue às residências.

Bairros afetados pela água suja em Rio Claro

As reclamações recebidas pela reportagem vieram de moradores do Jardim das Nações, Terra Nova, Palmeiras e bairro Boa Vista. Os munícipes alegaram que, em nota enviada anteriormente, a autarquia havia informado apenas sobre a redução no fornecimento, e não sobre problemas na coloração.

Os moradores pontuaram ainda que, em um momento em que é anunciado reajuste nas tarifas, o serviço deveria garantir que a água paga estivesse em plenas condições de uso.

Posicionamento da Prefeitura e do Daae

A reportagem do Jornal Cidade procurou a Prefeitura de Rio Claro para questionar sobre a água suja. Em resposta oficial, a administração municipal afirmou que o Daae não notou qualquer alteração e que, desde segunda-feira, não recebeu reclamações formais sobre o tema.

De acordo com a nota da prefeitura, o Daae realiza coletas diárias nos bairros para análise e nenhum resultado apontou irregularidades até o momento. A autarquia ressaltou que as reclamações oficiais devem ser registradas pelo telefone 0800-505-5200.

Histórico do tratamento de água no Rio Corumbataí

Na última segunda-feira (19), o Daae já havia alertado sobre a possibilidade de falta de água ou baixa pressão devido às fortes chuvas. O fenômeno arrastou terra e materiais orgânicos para o Rio Corumbataí, elevando a turbidez na captação da ETA 2, localizada no distrito de Ajapi.