Um atendimento especial voltado à conscientização e combate à violência contra a mulher será realizado em Rio Claro nesta semana. De quarta-feira (27) a sexta-feira (29), o Plantão de Atendimento à Mulher- Especial Agosto Lilás, estará disponível das 10 às 17 horas no Espaço Bem-Estar do Shopping Rio Claro. Em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News na última quarta-feira (20), a secretária municipal da Mulher, Cátia Gabeloni, destacou que o objetivo da ação, que marca o chamado Agosto Lilás no município, é oferecer orientações e informações, além de fazer acolhimentos de mulheres que são vítimas da violência.

Os números são alarmantes. Em 2018, a Patrulha Maria da Penha registrou 40 mulheres vítimas da violência em Rio Claro.Em 2024, esse número subiu para 503. Em meio ao aumento das agressões, há um avanço, que também colabora para a alta nas ocorrências, que é o fato de que mais vítimas passaram a denunciar seus agressores. “Temos uma estatística de que 61% das mulheres do Cadastro Único têm renda de meio salário mínimo. Então, a questão da vulnerabilidade está diretamente ligada à violência. Se ela tiver uma autonomia financeira, empoderamento, se a gente conseguir mudar essa característica de dependência, talvez a mulher consiga identificar essa situação de falta de respeito, e não chegar às estatísticas” destaca a secretária.

Na entrevista, Cátia explicou como vem acontecendo a implantação da Secretaria da Mulher, criada recentemente na administração municipal. “A secretaria tem como missão de ser um órgão central de políticas públicas. Existem leis municipais , estaduais e federais que garantem direitos às mulheres, mas ainda não estão sendo colocadas em prática”.

Um dos principais projetos é o da Casa Lilás, lançado pela primeira-dama, Bruna Perissinotto, uma central de acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade, e que deve abrigar também a sede da secretaria