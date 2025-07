Espaço Cultural Revoada – O grupo Legião Urbana Cover, de São Paulo, apresenta neste sábado (12) show baseado no histórico Acústico MTV, às 19 horas. Reservas de ingressos e informações no (19) 98772-4166. Na Avenida 22-A número 950, na Bela Vista.

SEXTA (11)

Feira das Empreendedoras em Ação- nesta sexta, das 8 às 15 horas, com vendas de alimentos, artesanato e produtos naturais. No Centro Cultural Roberto Palmari, na rua 2 número 2880.

Teatro no Sesi- Um menino que transforma a sua banheira em uma grande aventura onde, cercado por amigos e personagens misteriosos, terá que descobrir os segredos do fundo do mar. ‘As aventuras de Matias’ é o musical que será encenado através do teatro de bonecos no Sesi Rio Claro. Serão três apresentações: nesta sexta-feira (11), às 14h; sábado (12), às 16h; e domingo (13), às 15h. A classificação é livre. Os convites gratuitos já podem ser reservados pelo site Meu Sesi: www.sesisp.org.br/eventos.

Mazzeo Cervejaria – Rock on Tap com Rick Figueira (clássicos do rock). Na Avenida 22 número 790, no Santana. Informações no (19) 99531- 9403

Feira do Produtor Rural – Nesta sexta, a partir das 17 horas, na Rua 3-A número 1.155, na Vila Martins. Opções em hortifrutis diretamente com o produtor, artesanato e praça de alimentação.

Point da Lagoa- Arraiá da Lagoa com Cabeludo do Forró a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Madureira- Banda Longplay, a partir das 20 horas. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98964- 0303.

Joaquina- Sextas Intenções com Bruno Cardoso (Ribeirão Preto) e Poli (Limeira). Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

A Casamba – A escola de samba lança seu enredo para o Carnaval 2026 (ano em que completará 50 anos de trajetória) nesta sexta-feira (11). O evento tem início marcado para às 20 horas na sede localizada na Rua 3-A número 1.105, na Vila Martins. A animação da noite fica por conta do grupo Numaboa.

SÁBADO (12)

Festa Julina- na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, a partir das 18h30. Neste sábado, a atração musical será a cantora Mary Rocha. Pratos típicos e outras diversas opções na parte gastronômica, além de muita diversão para adultos e crianças. Na Rua 2-A número 349, na Vila Aparecida.

Point da Lagoa- Arraiá da Lagoa com Zech e Enoch a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

SDD Cidade Nova- Chiclete com Pimenta a partir das 19 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Mazzeo Cervejaria – Rock on Tap com Delorean 80´s (pop e rock Anos 80). Na Avenida 22 número 790, no Santana. Informações no (19) 99531- 9403.

Madureira- Sábado de rock com a banda Fênix, a partir das 20 horas. Na Avenida 2 número 532, no Centro de Rio Claro. Informações e reservas (19) 98964- 0303.

Madalena- Madarraiá neste sábado a partir das 23 horas com música eletrônica, brasilidades e reggaeton. Na Avenida 5 número 403, no Centro.

Joaquina- DJ Will Tomé e Jay Cee comandam o som. Na Rua 14 número 2486, no Jardim São Paulo.

5ª Avenida Botequim- Arraiá do Botequim, a partir das 20h30, com Felipe Menegueli. Na Avenida 5 número 724, no Centro. Reservas de mesas no 99692- 9599.

Espaço Cultural Revoada – O grupo Legião Urbana Cover, de São Paulo, apresenta neste sábado (12) show baseado no histórico Acústico MTV, às 19 horas. Reservas de ingressos e informações no (19) 98772-4166. Na Avenida 22-A número 950, na Bela Vista.

Festival de Inverno – A 5ª edição do festival de inverno começa neste sábado (12), no Clube de Campo de Rio Claro, com música ao vivo. O início da programação está marcado para às 17 horas com shows de várias bandas. O grupo “Mulheres que cantam e encantam”, da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, encerra o primeiro dia do evento, a partir das 22h, com um repertório recheado de clássicos do rock in roll de todas as décadas, como Legião Urbana, Blitz, Pitty, Raul Seixas, e muito mais. Os convites já estão à venda e o valor é de R$50,00 para convidados de sócios, já os sócios e crianças até 5 anos de idade não pagam ingresso.

Motor Rock Fest 2025 – Na Praça Central de Cordeirópolis, com entrada franca e arrecadação de gelatinas vermelhas para o Hospital do Câncer. No sábado (12), a festa começa às 14h30 e terá como atrações as bandas E.R.A (rock nacional), Restless & Wild- Accept Tributo, La Familia ( Charlie Brown, Raimundos e CPM22), Ozzmozzy – Ozzy Osbourne Cover e Brave New Maiden (Iron Maiden Cover). No domingo (13), as apresentações terão início às 10 horas com Dois de Casa (Brasilidades), Audição dos alunos de Cadu Bocatto, Gatos Pretos ( The Clash, The Smiths e The Cure), Bulldogue (clássicos internacionais), Ramoneys (Ramones Tributo) e Punkoff (clássicos do Punk Rock).

DOMINGO (13)

Sociedade Philarmônica- Manhã da Seresta todos os domingos das 11 às 13 horas comandada pelo Grêmio Seresteiro Rio-Clarense. Na Rua 5 esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SDD Cidade Nova- Luiz Valdo Banda a partir das 18 horas. Na Rua 1 número 1542, no Centro de Rio Claro. Informações (19) 99742-0192.

Sociedade Veteranos – Robson Brasil é a atração deste domingo a partir das 15 horas. Na Avenida 8 número 979, esquina com Rua 10 Bairro Santa Cruz.

Marvin Juiced- Marvin Sunset com Jeito Simples, Júlio Neri Bobiô e Pago 10 a partir das 18 horas. Na Avenida 3 número 1.200, no Centro de Rio Claro.

Point da Lagoa- Arraiá da Lagoa com Gilson Freitas a partir das 19 horas. Na Avenida M-17 e Rua M-21, na Lagoa Seca, Cervezão.

Festa Julina- na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, a partir das 18h30. Neste domingo, show da cantora Biah Cavalcante. Pratos típicos e outras diversas opções na parte gastronômica, além de muita diversão para adultos e crianças. Na Rua 2-A número 349, na Vila Aparecida.

INGRESSOS E ADESÕES À VENDA

Feijoada da Samuca- A escola de samba realiza no dia 19 de julho, a partir das 12 horas, a tradicional feijoada com apresentação da cantora Aninha Barros, Pagode Santo Dia, Pedro Gava e a bateria Ritmo Envolvente. Ingressos à venda na secretaria da escola, na Avenida 09 número 1.200. Informações no (19) 99247-2946.