Diversos eventos e campanhas estão acontecendo na cidade de Rio Claro, todos seguindo os protocolos de segurança necessários contra o novo coronavírus para que possam ocorrer em segurança e para que as pessoas possam frequentá-los.

PAPO DE SAMBA

Acontece na quadra da Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, uma palestra com Arnaldo Guedes e Fernando Penteado, neste sábado (11), a partir das 18 horas, com o tema “O papel da Comunidade Escola de Samba”. Depois da palestra haverá roda de samba. A entrada é um quilo de alimento.

AUDOTE

A quinta edição da feira Audote acontece no próximo dia 18, sábado, no Lago Azul, das 9 às 13 horas. As pessoas da comunidade que têm interesse em adotar um animal devem comparecer ao local munidas de documento pessoal, comprovante de endereço, fotos da residência, guia ou caixa de transporte. O evento é uma realização da prefeitura municipal e conta com apoio de empresas parceiras da cidade.

SANTA LUZIA

A capela de Santa Luzia, no bairro Bela Vista, realiza programação religiosa em homenagem à padroeira no mês de dezembro. O tríduo será realizado no dia 12, no domingo, com início às 19 horas. No dia 13, dia de Santa Luzia, a programação tem início às 8h30, com bênção do bolo devocional. As missas solenes serão celebradas às 9 e também às 19 horas; já a bênção dos olhos está programada para as 9, 12, 15 e 19 horas. Na parte festiva, a capela terá noite dos salgados e lanches com serviço de bar nos dias 11 e 13, com os pratos servidos no local ou retirada. Uso obrigatório de máscara durante toda a programação. A Capela Santa Luzia fica na Rua 12-B, entre avenidas 22-A e 24-A, em frente à Unesp.

SANTA VIBE

Quem quer curtir uma festa com 12 horas de duração, o evento acontece hoje, a partir das 18 horas, na Fazenda Santa Gertrudes. Com diversas atrações, incluindo o aguardadíssimo show da dupla Maiara & Maraisa, a Santa Vibe ainda tem ingressos à venda pelo site ingresse.com/santa-vibe. É necessário apresentar o passaporte de vacinação na entrada do evento, segundo os organizadores.

FEIRA CULTURAL

Nos dias 11, 12, 18 e 19, para quem gosta de decoração, vestuário, acessórios, artesanato, música, gastronomia, espaço kids e muita animação e entrada gratuita, a Galeria Fusteria realiza, a partir das 10 até as 20 horas, mais uma feira cultural. A programação completa pode ser conferida no site www.fusteria.com.br e o espaço fica na Avenida 2-A, 105, no bairro Cidade Nova.

FATTO A MANO

A Sociedade Italiana de Rio Claro realiza, até domingo (12), a terceira edição da feira “Fatto a Mano”, que reúne decoração, vestuário, acessórios e produtos alimentícios comercializados por diversos expositores do município. Instituições da Cidade Azul também participam do evento. A feira acontece na sede da Sociedade Italiana, na Rua 4, número 1.334, entre as avenidas 4 e 6. Neste sábado (11), o evento é das 10 às 21 horas e no domingo (12), das 10 às 15 horas.

NATAL

Até dia 30 (quinta-feira) – Presépios do Brasil e do mundo: um olhar para a globalização. Claretiano – Colégio e Centro Universitário (Avenida Santo Antônio Maria Claret com Avenida Cidade Claret, 1.724).

Dia 11 (sábado), 19h – Festival da canção Studio Vox. Museu Amador Bueno da Veiga (Avenida 2 com Rua 7, 572). Com cobrança de ingresso.

Dia 12 (domingo), 16h30 – Projeto Quatro e Meia. Lago Azul.

Dia 14 (terça-feira), 19h – Orquestra Sinfônica e Coral. Grêmio da Cia Paulista (Rua 9, 1.569, Santana). Entrada, 1 quilo de alimento.

Dia 15 (quarta-feira), 19h30 – Natal Luzes com Orquestra Sinfônica. Caprem House (Rua 9, 340, Cidade Jardim).

Dia 16 (quinta-feira), 16h – Inauguração do Espaço Pet. Lago Azul.

Dia 17 (sexta-feira), 19h – Cantata de Natal. Jardim Público.

Dia 22 (quarta-feira), 19h – Festival de música erudita com temas natalinos. Museu Amador Bueno da Veiga (Avenida 2 com Rua 7, 572).

Dia 23 (quinta-feira), 19h – Orquestra Filarmônica. Igreja Matriz de São João Batista (Rua 6 entre as avenidas 3 e 5, Centro).

Dia 23 (quinta-feira), 18h – Festival de música no Jardim Público.

CORDEIRÓPOLIS

No sábado dia 11:

19h às 22h Casinha do Papai Noel, no Cordeiro Clube. Já no domingo, dia 12, às 18h30 Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis. Local: Igreja Matriz de Santo Antônio.