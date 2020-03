Uma interdição precisou ser realizada ontem (12) na Avenida Visconde do Rio Claro entre as ruas 11 e 12 no sentido Centro – Lago Azul.

A interrupção do trânsito veio após um alerta logo no início da manhã: “A Guarda Civil Municipal foi acionada através do telefone 153 por volta das 7 horas. Um motorista que passou pelo local notou um afundamento no asfalto e, diante disso, achou melhor comunicar por medo de acidentes. Com a informação, a GCM ligou aqui na Defesa Civil e fomos até o endereço. Fizemos uma análise e, por medida de segurança, já optamos por colocar os cavaletes e fechar. Na sequência fizemos contato com a BRK Ambiental, que é responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em Rio Claro”, afirmou o capitão Wagner Martins Araújo, que é diretor da Defesa Civil.

No início da tarde, uma vistoria emergencial por funcionários da empresa teve início. Durante o período de sondagem nas tubulações, a Avenida Visconde permaneceu interditada no trecho, mantendo apenas o acesso local. Com uma retroescavadeira foi aberto um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade e constatada uma avaria na galeria de água pluvial (GAP).

Os trabalhos, que tiveram início às 13h, terminaram por volta das 16h. Em nota, a BRK Ambiental comunicou que a informação foi repassada para a Secretaria Municipal de Obras e o reparo concluído no local, sendo o trânsito liberado na sequência.

Atendimento

A BRK Ambiental atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para pessoas com deficiência auditiva. Informações também podem ser obtidas pela página da empresa na internet.

Trabalho

O serviço teve o apoio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário de Rio Claro.