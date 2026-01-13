Fabiano e Mari com os filhos Ana Clara, Davi e João Pedro. Família construída no exercício diário do amor e da dedicação

Em “Esquecidos ou Escolhidos por Deus?”, Marianni e Fabiano Silva narram a transformação familiar e os desafios da adoção tardia de três irmãos biológicos

A jornada da adoção de três irmãos transformou completamente a vida do casal Marianni Vieira Arruda da Silva e Fabiano Araújo da Silva, moradores de Rio Claro. Após decidirem acolher Ana Clara (12 anos), Davi (9 anos) e João Pedro (6 anos), a família construiu laços profundos de amor e cumplicidade.

Essa história de superação e afeto agora está registrada nas páginas do livro ”Esquecidos ou Escolhidos por Deus? A história de uma família formada através da adoção”. O lançamento oficial da obra ocorre nesta sexta-feira (16), mas o título já pode ser adquirido em pré-venda.

Capa do livro “Esquecidos ou Escolhidos por Deus?”

A história da família e a adoção tardia

A família Araújo já foi destaque nas páginas do Jornal Cidade em maio de 2023, celebrando o primeiro Dia das Mães de Marianni. Juntos há 15 anos, o casal optou pela adoção de três irmãos após Marianni descobrir uma endometriose profunda, que a impediu de gerar filhos biológicos.

De acordo com Marianni, a vontade de adotar sempre existiu e foi prontamente aceita pelo marido. O casal optou por um perfil de adoção tardia, ciente de que grupos de irmãos e crianças maiores encontram mais dificuldades para encontrar um novo lar no sistema de adoção brasileiro.

O encontro e o lançamento do livro

O esperado contato com as crianças aconteceu em 2022, marcando o início da formação oficial da família. O livro detalha esse primeiro encontro e os desafios diários da convivência, servindo de inspiração para outros pretendentes à adoção.

Para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória da adoção de três irmãos e adquirir o livro, o contato pode ser feito pelo perfil do Instagram @adocaonosfezfamilia ou pelo WhatsApp (11) 99583-5672. A obra reforça a importância de enxergar além dos perfis tradicionais de adoção.