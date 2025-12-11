A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza, de 11 a 17 de dezembro, obras na SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Santa Gertrudes. As vigas das passarelas no km 168 serão demolidas para viabilizar a execução das novas rampas de acesso conforme as normas previstas de acessibilidade.

Para a execução do cronograma, haverá a necessidade de estreitamento de faixa nas pistas Norte (sentido Rio Claro) e Sul (sentido Cordeirópolis), além da interdição de alças de acesso da via marginal e de rolamento para o içamento de vigas e implantação de passarelas.

Motoristas e pedestres que trafegarem pelo local no período de obras precisarão ficar atentos. A concessionária alerta para o estreitamento de faixas por conta do trabalho de guindastes no local, interdição de vias marginais e interdição de alça de acesso da via marginal para a rodovia, inclusive passeio, do trecho da Washington Luís no km 168 e no km 169, nas pistas Norte e Sul.

As atividades de melhoria compreendem o içamento de módulos de vigas antigas destas passarelas em ambos os sentidos da rodovia para que eles possam ser devidamente demolidos com pleno atendimento aos requisitos de segurança viária e do trabalho.

Como alternativa à interdição do sentido Norte (Rio Claro) do km 169, todo o fluxo viário municipal será direcionado para a Rodovia Washington Luís, sem prejuízo para a mobilidade urbana e sem comprometer o fluxo da rodovia, uma vez que os acessos que serão utilizados são os já existentes na rodovia.

Enquanto durar a interdição, a Eixo SP manterá os locais devidamente sinalizados e com veículos e colaboradores posicionados para o monitoramento do tráfego. A atividade poderá sofrer alteração de datas, horários e turnos em caso de chuva.