Um dos acidentes ocorreu na Rua 8-A, no bairro Vila Alemã, quando um veículo atingiu um estabelecimento; o segundo foi na Rua 11, e a batida foi em um carro parado

Dois acidentes foram registrados nos últimos dias na cidade de Rio Claro e os responsáveis teriam deixado o local, segundo as vítimas, que buscam identificação para ressarcimento dos danos sofridos.

O primeiro ocorreu na Rua 8-A, na Vila Alemã, duarante a madrugada do dia 19, quando um veículo Nissan Branco atingiu um estabelecimento comercial.

“Quando ouvimos o barulho, saímos para ver o que havia ocorrido e a acompanhante do motorista relatou que estavam sob o efeito de entorpecentes”, relatou Ana Karina Luna Schio.

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela vítima, após fugir do local, o carro ainda teria colidido contra uma caçamba de entulhos. Parte do para-choque do veículo foi encontrada no local do primeiro acidente.

Imagem acima mostra danos na Rua 11

OUTRO CASO

O segundo acidente aconteceu na Rua 11, entre as avenidas 2 e 4, quando um Astra de cor branca teria passado pelo local e atingido o carro que estava parado.

“O carro estava parado em frente a residência e foi atingido, tudo isso ocorreu às 4h44 do dia 21. A pessoa atingiu o nosso veículo e foi embora”, contou Lucinara Cristina Viana Lopez.

As vítimas contaram ainda que estão cuidando dos trâmites legais e gostariam que os responsáveis fossem identificados para o ressarcimento dos danos materiais.