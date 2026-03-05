Condutor que morreu não teria respeitado a sinalização do ‘Pare e Siga’

Rio-clarense de 57 anos é a vítima fatal de colisão transversal entre picape e caminhão em trecho de obras na tarde de quarta-feira na SP-191

Um trágico acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191) resultou na morte de Nelson dos Santos, de 57 anos, morador de Rio Claro. A colisão fatal ocorreu no início da tarde de quarta-feira (4), na altura do quilômetro 70.

No local do acidente na Rodovia Wilson Finardi, a concessionária Arteris Intervias realizava operações de sinalização sob o sistema “Pare e Siga” devido às obras de duplicação da pista.

Dinâmica da colisão na SP-191

De acordo com informações da concessionária, um caminhão trafegava com preferência pelo trecho sinalizado. O condutor da picape Fiat Strada, no entanto, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no momento da operação.

Sem tempo hábil para frear ou realizar uma manobra de desvio, os veículos colidiram transversalmente. O impacto causou a morte do motorista rio-clarense ainda no local do acidente na Rodovia Wilson Finardi.

Procedimentos e perícia técnica

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos investigativos no trecho. Após a liberação da área, o caminhão seguiu viagem, enquanto a picape foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária.

O corpo de Nelson dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. A ocorrência mobilizou equipes de socorro e policiamento rodoviário durante toda a tarde.

Alerta sobre sinalização em obras

A Arteris Intervias reforça que o trecho do acidente na Rodovia Wilson Finardi conta com sinalização completa, incluindo cones, placas, painéis móveis e a presença de homens-bandeira.

A concessionária orienta que os motoristas respeitem rigorosamente o sistema “Pare e Siga”, reduzam a velocidade em áreas de obras e mantenham distância segura dos demais veículos para evitar novas tragédias.