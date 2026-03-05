Rio-clarense de 57 anos é a vítima fatal de colisão transversal entre picape e caminhão em trecho de obras na tarde de quarta-feira na SP-191
Um trágico acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191) resultou na morte de Nelson dos Santos, de 57 anos, morador de Rio Claro. A colisão fatal ocorreu no início da tarde de quarta-feira (4), na altura do quilômetro 70.
No local do acidente na Rodovia Wilson Finardi, a concessionária Arteris Intervias realizava operações de sinalização sob o sistema “Pare e Siga” devido às obras de duplicação da pista.
Dinâmica da colisão na SP-191
De acordo com informações da concessionária, um caminhão trafegava com preferência pelo trecho sinalizado. O condutor da picape Fiat Strada, no entanto, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no momento da operação.
Sem tempo hábil para frear ou realizar uma manobra de desvio, os veículos colidiram transversalmente. O impacto causou a morte do motorista rio-clarense ainda no local do acidente na Rodovia Wilson Finardi.
Procedimentos e perícia técnica
A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos investigativos no trecho. Após a liberação da área, o caminhão seguiu viagem, enquanto a picape foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária.
O corpo de Nelson dos Santos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. A ocorrência mobilizou equipes de socorro e policiamento rodoviário durante toda a tarde.
Alerta sobre sinalização em obras
A Arteris Intervias reforça que o trecho do acidente na Rodovia Wilson Finardi conta com sinalização completa, incluindo cones, placas, painéis móveis e a presença de homens-bandeira.
A concessionária orienta que os motoristas respeitem rigorosamente o sistema “Pare e Siga”, reduzam a velocidade em áreas de obras e mantenham distância segura dos demais veículos para evitar novas tragédias.