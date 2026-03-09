Um motorista morreu após perder o controle da direção e colidir contra a defensa metálica e um guincho na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127)

Um grave acidente na Rodovia Fausto Santomauro resultou na morte de um condutora na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 8h. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 9, no trecho da SP-127 que liga as cidades de Rio Claro e Piracicaba.

De acordo com o registro da ocorrência, a motorista de um veículo de passeio trafegava pela via quando perdeu o controle da direção. O automóvel rodou na pista, chocou-se contra a defensa metálica e atingiu a traseira de um caminhão guincho.

Detalhes do acidente na SP-127

O caminhão atingido é um veículo de socorro leve da concessionária responsável pelo trecho. No momento da batida, o guincho estava parado no acostamento após ter finalizado um atendimento prévio na rodovia.

O impacto da colisão foi severo, concentrando-se na parte traseira de ambos os veículos. Devido ao fato de os automóveis estarem posicionados no acostamento, não houve necessidade de interdição das faixas de rolamento da Rodovia Fausto Santomauro.

Atendimento e óbito

A condutora do veículo de passeio foi socorrida ainda no local das equipes de resgate. Ela apresentava estado de saúde grave e foi encaminhada imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29, em Rio Claro.

Apesar dos esforços médicos, a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. As causas que levaram a motorista a perder o controle do veículo ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.