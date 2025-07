Foto: Drone Le Petit / Fabiano Le Petit – @dronelepetit

Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (23), por volta das 13h28, na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 177,9, na pista norte, no município de Rio Claro. A ocorrência foi classificada com criticidade alta pela concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho.

De acordo com os dados operacionais da Artesp, o acidente foi um engavetamento com colisões múltiplas, envolvendo dois automóveis (Cobalt e HB20) e um caminhão (Atego). Uma das vítimas, ocupante do veículo Cobalt, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras quatro pessoas saíram ilesas, sendo duas do HB20 e duas do caminhão.

Foto: Drone Le Petit / Fabiano Le Petit – @dronelepetit

A interdição da pista está total, incluindo todas as faixas e o acostamento. Até a última atualização, às 14h11, o tráfego seguia interrompido, sem liberação registrada.

A ocorrência mobilizou equipes da própria concessionária (resgate, guincho leve e pesado, inspeção e apoio) e do Corpo de Bombeiros. A recomendação é para que motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas até a liberação total da via. A ocorrência segue sob monitoramento da Eixo SP e autoridades de trânsito.

O QUE ACONTECEU

Segundos informações colhidas no local, usuários trafegavam pela rodovia sentido norte, quando no Km citado, o condutor do HB20, alega que devido a obra, reduziu a velocidade. Logo em seguida o Cobalt, notando a morosidade, também reduziu a velocidade. O caminhão que prosseguia logo atrás, não se atentou a redução de velocidade e colidiu na traseira do Cobalt, que em seguida colidiu na traseira do HB20. Após os fatos, permaneceram sobre faixa de rolamento, até a chegada da equipe.