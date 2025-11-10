Um acidente com parapente causou a morte de um homem de 70 anos na manhã desse domingo (09), no Morro Azul, tradicional ponto turístico localizado entre Limeira e Estiva Gerbi. A vítima, identificada como Elgino Viana das Neves, era morador de Campinas e praticante experiente da modalidade. As informações foram obtidas por intermédio de Carlos Gomide, do portal elimeira.com.br.

Durante o segundo salto do dia, Elgino perdeu o controle do equipamento e atingiu um barranco, colidindo em seguida contra pedras na encosta. Apesar de ter tentado redirecionar o parapente para uma área segura, o impacto foi violento e resultou em ferimentos fatais.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Dois helicópteros Águia, de Campinas e São Paulo, chegaram a ser deslocados para o atendimento, mas o socorro precisou ocorrer por via terrestre devido à dificuldade de acesso ao local e à gravidade da ocorrência. O praticante não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

O parapente utilizado será submetido à perícia, e o caso foi registrado no Plantão Policial de Limeira como morte suspeita. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo possíveis falhas no equipamento. Familiares da vítima acompanharam as ações das equipes enquanto as autoridades realizavam os procedimentos necessários no local.