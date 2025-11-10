Um acidente com parapente causou a morte de um homem de 70 anos na manhã desse domingo (09), no Morro Azul, tradicional ponto turístico localizado entre Limeira e Estiva Gerbi. A vítima, identificada como Elgino Viana das Neves, era morador de Campinas e praticante experiente da modalidade. As informações foram obtidas por intermédio de Carlos Gomide, do portal elimeira.com.br.

Durante o segundo salto do dia, Elgino perdeu o controle do equipamento e atingiu um barranco, colidindo em seguida contra pedras na encosta. Apesar de ter tentado redirecionar o parapente para uma área segura, o impacto foi violento e resultou em ferimentos fatais.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Dois helicópteros Águia, de Campinas e São Paulo, chegaram a ser deslocados para o atendimento, mas o socorro precisou ocorrer por via terrestre devido à dificuldade de acesso ao local e à gravidade da ocorrência. O praticante não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

O parapente utilizado será submetido à perícia, e o caso foi registrado no Plantão Policial de Limeira como morte suspeita. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo possíveis falhas no equipamento. Familiares da vítima acompanharam as ações das equipes enquanto as autoridades realizavam os procedimentos necessários no local.

Mais em Segurança:

Suzane von Richthofen deixou prisão em Rio Claro há 20 anos

Jovem morre atropelado em Santa Gertrudes

Ciclone causa destruição, deixa 4 mortos e 400 feridos no Paraná