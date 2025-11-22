Um ônibus que seguia de Piracicaba para Guarujá se envolveu em um grave acidente na madrugada deste sábado (22) na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, na altura do km 24, sentido sul. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o coletivo colidiu na traseira de uma carreta que estava parada na faixa de rolamento. O motorista não teve tempo para desviar.

A ocorrência, classificada como de criticidade moderada, mobilizou equipes da Autoban e recursos externos como Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e SAMU. O acidente envolveu também a carreta, que transportava gás natural.

Ao todo, 46 pessoas ficaram feridas, segundo a Artesp. Quatro vítimas graves foram removidas pelo SAMU para hospitais da região; outras três, com ferimentos moderados, foram encaminhadas por ambulância da concessionária a prontos-socorros. Trinta e seis pessoas ficaram levemente feridas, entre elas 35 ocupantes do ônibus e o motorista da carreta, e receberam atendimento inicial no local. Cinco passageiros ilesos foram levados à base da Polícia Rodoviária.

O impacto provocou interdição no acostamento e nas faixas 4 e 5 da pista sul, liberadas por volta das 6h17. O acostamento permanece bloqueado. As condições climáticas eram de tempo bom no momento do acidente. A ocorrência ainda não foi finalizada pelas equipes.