Motocicleta foi atingida por carro e, em seguida, arrastada por ônibus até o acostamento
Um acidente envolvendo uma motocicleta, um automóvel e um ônibus foi registrado na noite desta segunda-feira (1º) em um trecho da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 175,89.
De acordo com informações colhidas no local, os veículos trafegavam pela faixa 2, sentido norte, quando a motocicleta foi atingida na traseira por um automóvel ainda não identificado. Com o impacto, o piloto foi arremessado para uma área em obras já interditada da pista, enquanto o garupa acabou lançado para o canteiro lateral.
Na sequência, um ônibus que seguia pelo mesmo trecho não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a motocicleta, que foi arrastada até o acostamento, onde permaneceu imobilizada.
Equipes de resgate foram acionadas para atender as vítimas e o estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado. O motorista do automóvel, porém, evadiu-se do local antes da chegada das autoridades. As circunstâncias do acidente serão apuradas.