Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Campanha Setembro Verde termina nesta quarta-feira com atividade na Acirc

A programação do Setembro Verde, campanha voltada aos direitos das pessoas com deficiência, termina nesta quarta-feira (24) em Rio Claro com acolhimento e escuta direcionados às mães de pessoas com deficiência, incluindo oficinas com as crianças. O evento será realizado na Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc) das 19 às 21 horas, sob o comando da psicóloga Talita Franquini e da professora de educação especial, Lilian Faria.

Na terça-feira (23), o respeito às vagas de estacionamento nas ruas e avenidas, destinadas às pessoas com deficiência, foi o foco da campanha Setembro Verde. Com o tema “Essa vaga não é sua”, a atividade teve distribuição de material educativo aos motoristas que transitam pelo Centro e aplicação de “multa moral”, além da notificação da multa normal, aos infratores.

“Respeitar as vagas específicas, fazendo o uso correto do espaço público, é uma questão essencial de obediência às leis e de atenção ao próximo”, destaca o secretário municipal dos Direitos da Pessoas com Deficiência, Yves Carbinatti.

Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A “multa moral” é material impresso com explicações e orientações a respeito da importância do respeito às vagas das pessoas com deficiência. A ação foi realizada na esquina da Rua 3 com Avenida 2, com participação de agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Guarda Municipal e Sest/Senat.

A programação do Setembro Verde é organizada pela prefeitura, com a participação de várias entidades, como Apae, Unesp, Blue Angels, Igreja do Nazareno e Colégio Puríssimo.