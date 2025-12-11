Policiais militares prenderam, na tarde dessa quarta-feira (10), um homem acusado de possuir uma pistola de uso restrito e de armazenar maconha dentro de casa, no distrito de Ajapi. Segundo os policiais, ele foi surpreendido no interior da residência com uma pistola calibre .380 sem numeração e quatro munições intactas.

No quarto, os militares também encontraram um tijolo de maconha. Do lado de fora do imóvel, um carro ligado ao suspeito chamou a atenção, pois o motorista fugiu a pé ao avistar a viatura. Durante a revista no veículo, foi localizado mais um tijolo de maconha, além dos documentos pessoais do morador, o que reforçou a relação entre ele e o automóvel.

Na delegacia, acompanhado por sua advogada, o detido negou a posse da arma, da droga e qualquer vínculo com o veículo. A polícia, no entanto, considerou a negativa insuficiente diante das evidências.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à carceragem, enquanto o veículo permanece apreendido.