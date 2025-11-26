A Polícia Militar do Estado de São Paulo, em apoio ao Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou operação conjunta voltada ao enfrentamento ao crime organizado e ao cumprimento de mandados judiciais expedidos no curso de investigação conduzida pelas autoridades competentes. A ação tem como foco indivíduos investigados por envolvimento em atividades ilícitas associadas a organizações criminosas em Araras.

Durante a operação, houve um confronto no momento em que policiais reagiram, resultando na morte de dois integrantes de facção criminosa; nenhum militar se feriu. As equipes seguem executando medidas legais destinadas à coleta de elementos probatórios e ao fortalecimento das ações de repressão qualificada contra práticas delituosas.

A iniciativa integra o esforço permanente do Estado de São Paulo para aprimorar a segurança pública, reforçando a atuação coordenada de suas instituições e a busca contínua pela redução da criminalidade, pelo controle da violência e pela promoção de um ambiente seguro para toda a população. A Polícia Militar reafirma seu compromisso constitucional de proteger a sociedade e incentiva os cidadãos a colaborarem por meio dos canais oficiais de denúncia, contribuindo para o avanço das ações de prevenção e combate ao crime. Mais informações a qualquer momento.