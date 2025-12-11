Uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público de São Paulo e o Comando de Policiamento do Interior-9 mobilizou, na manhã desta quinta-feira (11), equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP, em uma ofensiva contra facções que operam em Rio Claro. A ação teve origem em investigações conduzidas pelo núcleo de Piracicaba do GAECO, que identificou diversos endereços usados por integrantes dessas organizações, entre eles o grupo conhecido como Bonde do Magrelo, associado ao Comando Vermelho.

Com mandados de busca e apreensão expedidos, os policiais partiram a fim de cumprir as ordens judiciais. A diligência de maior vulto se deu na Avenida 22, no bairro Santana, quando um homem armado reagiu à aproximação das equipes e iniciou um confronto. Identificado como Marcio José Gomes, foi baleado e morreu no local. De acordo com o Coronel Sabino, comandante do CPI-9, que falou ao JC, o suspeito já havia sido investigado por participação em um roubo ao apartamento de um ex-vereador, oportunidade em que os criminosos se passaram por policiais. Considerado caçador e colecionador, mantinha um acervo de armas de grosso calibre e, segundo as apurações, comercializava parte do arsenal ao Comando Vermelho, além de ter sido acusado de lavagem de dinheiro.

Agora, a análise ficará a cargo do GAECO, que tem como pretensão o aprofundamento quanto às linhas de investigação e o avançar no que diz respeito ao enfrentamento aos grupos que disputam domínio criminal no município.