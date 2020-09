Para atender aos protocolos de saúde e segurança, os espaços foram adaptados e a academia está de cara nova, mas é preciso fazer o agendamento do horário de aula

O SESI Rio Claro reabre as atividades da academia na próxima terça-feira, dia 8 de setembro. Por enquanto apenas a musculação estará liberada e os alunos precisam fazer agendamento do horário de aula. Os agendamentos são realizados na Secretaria do SESI.

Primeiro é preciso agendar um horário na Secretaria, isso pode ser feito por telefone 19 3522-5663, WhatsApp 19-99731-4679 ou no site www.rioclaro.sesisp.org.br. Neste primeiro momento a prioridade dos agendamentos é para quem já era aluno antes da pandemia. Para saber os horários de aula acesse o site na página da academia.

A Orientadora de Qualidade de Vida do SESI Rio Claro, Adriana Gonçalves explicou que por causa da pandemia os espaços precisaram ser readequados: “transformamos a nossa academia que ficava em um espaço de 300 metros em dois espaços, totalizando 600 metros. Assim, vamos poder atender nossos alunos e cumprir com as orientações de distanciamento entre os equipamentos para que todos possam treinar em segurança”, disse.

Seguindo à risca as diretrizes do Plano São Paulo, para a prática da musculação os alunos precisam agendar o horário de aula para que a capacidade de atendimento seja de até 30% do total. Além disso, os alunos terão a sua temperatura corporal verificada na portaria além de álcool em gel para higienização das mãos. Nos espaços de atividades haverá álcool em gel em todos os equipamentos e os professores estarão orientando para que os equipamentos sejam higienizados antes e depois do uso.

Academia e demais atividades

No dia 8 de setembro apenas as atividades da musculação serão liberadas. As outras atividades, como as modalidades coletivas, ainda não têm data de retorno. Para que fosse possível dobrar a metragem da academia e assim, aumentar a capacidade de atendimento por horário, o SESI Rio Claro utilizou as duas salas de aulas fitness para disponibilizar os equipamentos para a prática da musculação.

“Quando as aulas coletivas retornarem as atividades coletivas irão acontecer nos dois ginásios cobertos que nós temos, além dos espaços abertos do nosso Centro de Atividades”, esclareceu Adriana.