Acontece nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, o ‘Dia de Doar’. Um movimento para promover a generosidade e a cultura de doação. Em Rio Claro o Abrigo São Vicente de Paulo está participando e conta com a ajuda da população para arrecadar itens importantes para o dia a dia dos idosos atendidos.

Café, bolacha maisena, bolacha água e sal, molho de tomate, desinfetante, detergente e água sanitária estão entre os produtos com maior necessidade mas o doador pode também colaborar com outros alimentos e itens de higiene. Há pontos de arrecadação já distribuídos nos seguintes locais: Supermercados Examine (Av. Saburo Akamine e Vila Alemã), Savegnano (Rua 14), Pantoja (Cidade Nova e Vila Indaiá), Covabra (Santana e Centro), Farmazul (Avenida 14, esquina Rua 11 – Santa Cruz), Rede Pague Menos (Av. 1, ruas 4 e 5 Centro), Droga Cinco Farma Gente (Rua 14 esquina Avenida 5 – Consolação).

Além disso as doações podem ser entregues diretamente no Abrigo que está localizado na Rua 1, número 270. Já as doações em dinheiro podem ser feitas através do Pix: 56.393.747/0001 (CNPJ) ou presencialmente na instituição.

Quem não puder colaborar com produtos mas deseja oferecer um pouco do tempo para um idoso, pode ir até o Abrigo nesta terça tocar uma canção, fazer uma oração, uma apresentação, enfim, toda ajuda é válida e será bem-vinda.

Como surgiu o Dia de Doar

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR, o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação.