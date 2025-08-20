Arrecadação é em prol do Abrigo São Vicente de Paulo. Foto: Arquivo JC

Entidade abriga no momento 86 idosos e busca apoio da comunidade para ajudar a manter o fornecimento das refeições; no dia 07, também haverá evento beneficente

O Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo, em Rio Claro, promove campanha para arrecadar doações de litros de leite. As doações serão utilizadas no fornecimento da alimentação para os 86 idosos abrigados. Os interessados em colaborar podem deixar suas doações na portaria do Abrigo, de segunda a domingo, das 7 às 18h30. Devido ao grande número de idosos atendidos na casa, o estoque de leite não vem sendo suficiente para suprir a demanda, daí o lançamento da campanha.

Existem outros meios de colaborar com o atendimento aos idosos, como fazer doações ou fazer compras no bazar que funciona no local,além da participação nos eventos realizados periodicamente. O próximo evento será a Missa Sertaneja e Almoço, que vai acontecer no dia 07 de setembro. Após a missa, que será celebrada às 10h30 na capela do Abrigo, será servido o almoço ao meio-dia. No cardápio, entrada com choripan, molho chimichurri e pipoca; nos pratos principais, brisket (ponta de peito bovino defumada), peito de frango defumado, costela bovina e carneiro de fogo de chão e acompanhamento com salada de alface, maionese de batata, farofa artesanal e arroz biro-biro. As adesões, que devem ser adquiridas com antecedência, custam R$ 70 para adultos e crianças a partir de 11anos; crianças de 05 a 10 pagam meia e com menos de 4 anos, entrada franca.