Acontece neste domingo (7), no Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo, localizado na Rua 1, 270, no bairro Saúde, em Rio Claro, mais uma edição da missa sertaneja e almoço. Toda comunidade da cidade e região é convidada a participar e prestigiar o evento.

CARDÁPIO

O cardápio será recheado de delícias. De entrada: choripan, molho chimichurri e pipoca; de prato principal: brisket (ponta de peito bovina defumada), peito de frango defumado, costela bovina e carneiro no fogo de chão; nos acompanhamentos: salada de alface, maionese, farofa artesanal e arroz biro-biro.

INGRESSOS

O valor das adesões R$70,00. Para crianças até quatro anos, a entrada é gratuita; de 5 a 10 anos, o valor cobrado é de meia entrada e acima de 11 anos, entrada inteira.

A entrada do evento será pelo portão 3, pela Rua 1, 270, no bairro Saúde e a missa será campal, logo em frente ao estacionamento e salão para poder acomodar todo o público.

Durante entrevista à rádio Jovem Pan News, no dia 25 de agosto, Lívia Pavan, gerente do abrigo e Pe. Marcelo De Menech Machado convidaram a todos.