Em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores deverão receber o abono salarial

Trabalhadores que receberam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 já podem sacar o primeiro lote do abono salarial de acordo com o mês de nascimento

Os trabalhadores nascidos em janeiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 começam a receber o abono salarial a partir deste mês. Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários em todo o país.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2024. O calendário de pagamentos segue de forma escalonada ao longo de 2026, respeitando o mês de nascimento do trabalhador.

Quem recebe o abono salarial neste lote

Do total de contemplados em fevereiro, a maioria pertence à iniciativa privada. São 1,8 milhão de trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento realizado pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,29 bilhões.

Já entre os servidores públicos, 217,2 mil pessoas inscritas no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) recebem o crédito. Estes pagamentos são efetuados pelo Banco do Brasil e totalizam R$ 301,9 milhões.

Critérios para receber o benefício

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve cumprir requisitos específicos estabelecidos pelo Governo Federal. É necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024.

Além disso, a remuneração média mensal no ano-base não pode ter ultrapassado R$ 2.766. Outro ponto fundamental é que o empregador tenha informado os dados corretamente no e-Social, garantindo a habilitação do beneficiário no sistema.