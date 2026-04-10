João Pedro Denadai ao lado do treinador Walter Hohne Júnior

João Pedro Denadai garante o título na categoria Infantojuvenil e Yasmin Ramos leva o bronze em Londrina

Nesta sexta-feira (10), a equipe ABEC Ciclismo de Rio Claro alcançou resultados expressivos com dois pódios durante a sua participação no Campeonato Brasileiro de Estrada 2026, realizado em Londrina, no Paraná. O destaque do dia foi a conquista do lugar mais alto do pódio por João Pedro Denadai.

João Pedro Denadai sagrou-se campeão brasileiro na prova de contra o relógio pela categoria Infantojuvenil masculino. A performance consolidou o favoritismo do atleta na modalidade, garantindo a medalha de ouro para a equipe rio-clarense.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Além do ouro, a ABEC Ciclismo também celebrou a medalha de bronze conquistada por Yasmin Andrade Ramos na categoria Júnior. A ciclista garantiu a terceira posição durante a prova de contra o relógio, superando as expectativas técnicas para a competição nacional.

Desempenho técnico da ABEC Ciclismo

O técnico Walter Hohne Júnior avaliou o desempenho da dupla em entrevista ao Jornal Cidade. Segundo ele, os resultados refletem o nível de preparação dos atletas. “Na verdade, o pódio do João já era esperado, mas o da Yasmin não. Ela foi muito bem em uma categoria muito difícil”, afirmou Walter.

A programação do Campeonato Brasileiro de Estrada segue até este domingo (12). João Pedro, Yasmin e outros membros da delegação da ABEC Ciclismo ainda terão novas oportunidades de disputar medalhas nas provas restantes da competição em solo paranaense.