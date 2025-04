Nossa trajetória no mercado de implantes e próteses dentárias começou em 2005, quando a Biomet 3i do Brasil entrou em contato com a MDT Implantes — uma empresa com mais de 18 anos de experiência e know-how na área de ortopedia. Desde então, nos tornamos parceiros estratégicos na fabricação de implantes e componentes eventualmente no Brasil, consolidando nossa presença e expertise no setor.

A partir de 2007, com os primeiros registros oficiais, iniciamos a comercialização dos produtos sob a marca biomet3i, marcando um novo capítulo de inovação e confiança. Em 2009, conquistamos o registro dos implantes Cone Morse, homologados pela equipe auditora da Biomet 3i nos Estados Unidos — um dos maiores fabricantes globais de implantes ocultos.

Em 2012, a MDT Implantes foi vendida e uma nova gestão decidiu descontinuar a linha de produtos remanescentes. Assim nasceu a OBL Medtech, fundada pelo mesmo idealizador do grupo MDT. Durante dois anos, fomos responsáveis ​​pela fabricação e comercialização de implantes e componentes com a marca Biomet 3i no Brasil, além de sermos o distribuidor exclusivo da linha importada da mesma marca.

No final de 2019, nossa parceria chegou ao fim, mas carregamos uma imensa gratidão pela oportunidade que a Biomet 3i nos proporcionou. Aprendemos lições valiosas sobre qualidade, inovação e dedicação ao cliente — valores que superam guiando nossa missão.

Hoje, seguimos empresas na busca pela excelência, priorizando atendimento personalizado, o melhor custo-benefício e produtos de alta qualidade. Nosso compromisso é cuidar sempre bem dos nossos clientes e oferecer soluções que transformem vidas.

Acompanhe nossas novidades! A busca pela perfeição faz parte do nosso DNA — porque aqui, excelência é o nosso padrão. Novos horizontes nos aguardam!