Agremiação amarelo e branco celebra os 50 anos com jubileu de ouro na avenida

Agremiação amarelo e branco celebra os 50 anos com jubileu de ouro na avenida

Era uma vez uma criança chamada “A Casamba”. Nascida em 1976, cheia de sonhos, a cada ano vivido, um carnaval realizado. Foi crescendo e hoje, aos 50 anos, comemora seu Jubileu de Ouro. A escola de samba A Casamba chega a cinco décadas de existência neste ano de 2026. Um sonho que se tornou realidade décadas atrás é o retrato do tema-enredo que a agremiação vai contar na avenida para o Carnaval deste ano. A reportagem do JC foi acompanhar o ensaio da agremiação nessa semana. Segundo o presidente Leonardo Corochel, a ideia é superar barreiras.

“A Casamba vem trazendo o sonho dos 50 anos, o sonho de ser campeã e de trazer um desfile maravilhoso para a avenida. Vamos contar um pouco da história desse sonho de uma criança que adormece e acorda com 50 anos, vendo a Casamba na Passarela. Vamos mostrar essa maravilha que é o Carnaval. A comunidade estando junto com a gente torna o trabalho mais leve. Não é fácil colocar uma escola na avenida neste contexto sociopolítico que o mundo enfrenta e atinge a cultura e o Carnaval”, diz.

Para o enredo, mais uma vez foi escalado o carnavalesco Cacá Barbosa ao lado da comissão de Carnaval. De acordo com ele, os foliões podem esperar tradição e emoção. “Este ano a escola completa 50 anos de história. Vamos fazer este tema lúdico, colorido, mas de um jeito vem carnavalesco. A Casamba todo ano traz novidades e neste ano teremos mais uma vez. Será bem emocionante para nós e o público”, afirmou ao JC.

No ensaio da última quinta-feira (29) estavam presentes o 2º casal de mestre-sala e porta-bandeira, Wiliam Ramos e Sabryna de Sá. O casal está colocando a mão na massa e produzindo a própria fantasia. “Todo esse amor que estamos colocando vai vir na nossa fantasia e virá conosco na avenida. O tema da ala é pesadelos, com bruxa e bicho-papão”, diz Sabryna. Wiliam afirma, também, que para o desfile “além do protocolo, tem que inovar também. O Carnaval cresce a cada ano”, acrescenta.

À frente da bateria Sol Maior uma novidade, que é o retorno do Mestre Zaros. “Depois de 10 anos estou retornando como mestre de bateria. Nos últimos anos estava apenas desfilando, mas por questões de trabalho. Mas agora achei um espaço para este ano voltar à bateria. É o desafio de sempre, colocar a bateria para levantar o pessoal da escola para cantar o samba na avenida e o que sempre buscamos, que são as notas 10”, finaliza.