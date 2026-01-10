A Escola de Samba A Casamba completou 50 anos de fundação no dia 5 de janeiro e as festividades embalam a chegada do carnaval 2026. Uma comemoração acontece neste sábado (10), a partir das 16h, com entrada gratuita e show de Quintal das Pretas, na quadra da agremiação, localizada na Rua 3-A, 1105, no bairro Vila Martins.

Já os ensaios para o desfile de fevereiro também estão acontecendo e a todo vapor. Eles acontecem todas as quintas-feiras e domingos, a partir das 19h, na quadra da escola.

ENREDO

A Amarelo e Branco definiu como enredo “Sonhar não custa nada… Desistir custa um sonho” para o carnaval do próximo ano.

Durante entrevista ao Grupo JC de Comunicação, o presidente da A Casamba, Leonardo Corochel, explicou que o desfile dos 50 anos vai retratar a trajetória da agremiação, exaltando os momentos de glória e alegria, mas sem deixar de abordar as dificuldades enfrentadas para garantir a preservação do carnaval. O tema faz referência a um histórico desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, no ano de 1992, ao falar sobre os sonhos.

Para quem tem interesse em desfilar pela escola, é preciso fazer contato diretamente com a organização da agremiação, durante os ensaios.