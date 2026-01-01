Ano começa com novos desafios e muita esperança. Confira histórias inspiradoras como a da jogadora de futebol Marina Lugli

Na economia, nos projetos e na convivência com o mundo, chegada de 2026 é oportunidade para buscar a evolução

A chegada de 2026, assim como nos demais anos, marca também um novo ciclo. É o momento de renovar as esperanças, resgatar aprendizados deixados por 2025 e buscar o aprimoramento como sociedade e também no âmbito pessoal.

João Zaine defende a união de esforços para vencer os desafios na indústria

Nesse sentido, o ano que começa nessa quinta-feira (01) chega com boas perspectivas. Na economia, o gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo- Ciesp, João Zaine, acredita que a nova etapa possa trazer ainda mais desenvolvimento para o setor, desde que sejam resolvidas questões como a alta carga de impostos. “Ainda temos muitas brigas na reforma tributária, as análises ainda apontam que a gente pode ter uma taxa de tributação dos produtos industrializados entre 26 e 285, que é muito alta, que afeta a nossa competitividade no mundo, uma das mais altas do mundo. Mas ainda existe muito espaço para a briga. Com Skaf e Rafael, a gente tem mais chances, porque eles faziam um trabalho muito forte na Assembleia,no âmbito federal, e até aqui, na parte municipal. Só assim, defendendo todas as áreas, de forma unida, que a gente pode ter esperança de ter conquistas positivas para a indústria” declarou Zaine, lembrando que a partir deste mês Paulo Skaf volta à presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-Fiesp e Rafael Cervone fica no comando do Ciesp.

Dona Joanna, que aos 105 anos venceu a dengue hemorrágica

Resiliência

Para enfrentar o novo ano, fé e muita força. Essa é a lição ensinada por dona Joanna Barbosa da Costa. A mulher que já foi destaque nas páginas do JC por sua longevidade (está com 105 anos) e força para trabalhar pela comunidade enfrentou em 2025 um inimigo poderoso, a dengue hemorrágica. Foram onze dias de internação em estado grave. Mas ela superou e já está de volta à rotina, ajudando nos afazeres domésticos e visitando os doentes no Grande Cervezão, região que ajudou a construir. E o que dona Joanna deseja para 2026? “Que seja de muita paz e bênçãos sobre todos os que fazem parte de minha vida”.

Marina Lugli com Hortência, ícone do basquete, autografando a camisa que está na rifa de ajuda à sua viagem para os EUA

Viver o sonho

Se dona Joanna fala do alto dos 105 anos, a jogadora de futebol Marina Lugli aproveita a vitalidade dos 21 para colocar os sonhos em prática. Em 2025, Marina, que já foi atleta de equipes de Rio Claro e comentarista no Jornal de Esportes da rádio Jovem Pan News, deixou a cidade para defender clubes como o Brasil de Farroupilha e o Centro Olímpico, em São Paulo, uma referência na formação de atletas, por onde disputou a Taça Paulistana. Aluna de Educação Física, também começou a atuar numa academia na Capital, onde entre as alunas estava Hortência Marcari, ícone do basquete e incentivadora de Marina. A luta rendeu bons resultados. “Através de um intermediador, conquistei uma oportunidade para jogar e estudar nos Estados Unidos, pela Miami Dade College, em Miami. Recebi uma bolsa de estudos integral, que inclui 100% da mensalidade da universidade, além de alojamento e alimentação. Pela instituição, terei a chance de disputar os campeonatos universitários e dar continuidade à minha formação em Educação Física.

Agora, no início de janeiro, embarco para os EUA para dar início a essa nova etapa da minha carreira e da minha vida, cheia de expectativas, desafios e aprendizados”. De malas prontas, Marina nesse momento realiza uma rifa para levantar recursos para ajudar na viagem. Entre os prêmios, uma camisa autografada da incentivadora Hortência. Quer colaborar? o contato é o WhatsApp (19) 99564-1088.