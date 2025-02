Após a derrota em casa para o Mirassol, no último fim de semana, o Rubro-Verde perdeu a oportunidade de se recuperar e avançar no Campeonato Paulista Série A1 e ficou no empate. Próxima partida é contra o Botafogo de Ribeirão Preto

O Velo Clube empatou com a Portuguesa de Desportos nesta terça-feira (4), no Benitão, em 2 a 2 em partida válida pela sétima rodada do Paulistão 2025 após a derrota que sofreu do Mirassol no último sábado (1) também dentro de casa, quando perdeu por 1 a 0.

Bola em campo e quase aos 5 minutos o visitante foi para cima, por pouco Dalton não deixou a bola entrar no bate-rebate. Uma segunda tentativa da Portuguesa ocorreu aos 12 minutos, mas o goleiro velista foi mais rápido. Aos 19 minutos o camisa 10 Sillas chutou de longe direto para as mãos do goleiro da Portuguesa. Aos 22, o camisa 11 Jefferson Nem, bastante ágil, buscou a bola no campo de defesa e foi levando até chegar à direita do goleiro visitante.

Jefferson Nem foi quem abriu o placar na partida de ontem. Foto: Filippo Ferrari | @filippoferrari

Aos 25, uma cabeçada quase levou a bola para dentro do gol de Dalton. No contra-ataque, pênalti marcado para o Velo aos 26 minutos quando Jefferson Nem foi para o chão. Daniel Amorim perdeu a oportunidade de gol com o chute ruim no canto direito, mas foi o próprio Jeferson Nem que aproveitou o rebote e balançou a rede abrindo o placar aos 29 minutos.

O respiro para o Velo durou apenas 10 minutos. Na cobrança de falta para a Portuguesa, o time visitante conseguiu empatar com Renan Peixoto. A virada da Portuguesa quase veio no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, com um chute forte de fora da área e que por muito pouco não entrou no gol velista. Sendo assim as duas equipes foram para os vestiários com tudo igual no placar: 1 a 1.

Os times voltaram para a etapa complementar e logo aos cinco minutos o Velo fez a lição de casa. Na cobrança longa de lateral pelo lado esquerdo Sillas, de frente para o gol, só teve o trabalho de empurrar em uma desatenção da zaga da Portuguesa.

Na sequência por muito pouco o jogador Julio do Velo quase amplia. Na cobrança de escanteio ele testou e o goleiro Rafael teve que se esticar todo para salvar a Lusa. Enquanto a torcida velista cantava e empurrava ainda mais o time da Rua 3, o adversário tentava se encontrar em campo, mas não se achava nos passes nem nas finalizações.

Quando a oportunidade surgiu, aos 25 minutos, coube a Renan Peixoto subir mais alto que a zaga do Rubro-Verde e marcar de cabeça para deixar tudo igual de novo no Benitão: 2 a 2. Como o empate não favorecia nem os donos da casa nem os visitantes, o jeito foi sair em busca do gol salvador.

Aos 39 minutos a chance veio para o Velo que teve falta marcada próximo a grande área, mas na cobrança Filipinho mandou por cima do gol. A resposta da Portuguesa veio no finalzinho, aos 43 minutos, com Renan Peixoto que pegou a sobra e foi barrado pelo goleiro Dalton que fez boa defesa.

Nos acréscimos mais uma grande oportunidade para a Lusa que teve falta marcada, mas no chute não levou perigo nenhum. O que restou foi o juiz colocar ponto final na partida que ficou no empate em 2 a 2. O próximo jogo do Velo é em Ribeirão Preto, sábado, contra o Botafogo.