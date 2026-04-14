O Centro Cultural Roberto Palmari está localizado na R. 2, número 2880, na Vila Operaria. Foto: Divulgação/PMRC

Evento premiará compositores e intérpretes de todo o Brasil com valores que chegam a R$ 5 mil; veja como participar

O 1º Canta Rio Claro – Festival Nacional de Música Popular Brasileira já está com inscrições abertas para músicos de todo o país. Organizado pela Secretaria de Cultura, o evento acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de maio no Teatro do Centro Cultural “Roberto Palmari”. A iniciativa visa reunir compositores e intérpretes locais e nacionais em uma competição que celebra a produção musical brasileira.

As inscrições para o 1º Canta Rio Claro seguem até as 23h59 do dia 22 de abril. Os interessados devem encaminhar a ficha de inscrição, a letra da música (em Arial 12) e o arquivo em MP3, além da documentação exigida no regulamento, para o e-mail: [email protected].

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Programação e eliminatórias

O festival será dividido em três etapas presenciais. No dia 14 de maio, a partir das 19h, ocorrem as apresentações de 12 músicas rio-clarenses, das quais seis serão selecionadas para a final. Já no dia 15, no mesmo horário, apresentam-se 12 canções de artistas de outras regiões do Brasil, também com a escolha de seis finalistas.

A grande final do 1º Canta Rio Claro será realizada no dia 16 de maio, a partir das 16h, com a apresentação das 12 músicas finalistas, seguida pelo show de encerramento e a cerimônia de premiação.

Premiação e ajuda de custo

O júri técnico do festival definirá os vencedores em diferentes categorias. Na categoria Nacional, os prêmios são de R$ 5.000 (1º lugar), R$ 3.000 (2º lugar) e R$ 2.000 (3º lugar). Para os talentos locais, a premiação “Melhores de Rio Claro” oferece R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, respectivamente.

Também haverá bônus de R$ 1.000 para Melhor Letra, Melhor Intérprete, Melhor Arranjo e Consagração Popular. Para incentivar a participação de artistas de fora, a organização oferece ajuda de custo variando entre R$ 200 e R$ 500, dependendo da distância da cidade de origem. O regulamento completo pode ser acessado pelo link: https://encurtador.com.br/bDhx.

O evento conta com o apoio do Sincomércio e Sesc Piracicaba. A entrada para o público será gratuita em todos os dias de festival.