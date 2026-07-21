Foto – Arquivo Fest Clip

Evento celebra o audiovisual com mostras, palestras, shows e convidados especiais em Santa Gertrudes

A 15ª edição do Fest Clipe Santa Gertrudes começa nesta quarta-feira (22), trazendo uma programação diversificada com mostra de curtas, competições, palestras, música e convidados especiais. O evento, que também inclui a tradicional premiação dos melhores clipes, visa criar encontros significativos entre artistas, realizadores, estudantes e todos os apaixonados pelo audiovisual.

Idealizado pelo Ateliê Pé Vermelho, com realização e produção da MaBê Cultural, o festival conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes. O projeto é viabilizado com recursos do ProAC PNAB 18/2024, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo.

A programação oficial terá início na quarta-feira (22), às 19 horas, com a exibição de um curta convidado e as mostras de Animação e Pé Vermelho. As atividades se estenderão por todos os dias, até o sábado (25), prometendo entretenimento e conhecimento para o público presente.

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Destaques da programação

Entre os principais destaques do evento, está a presença da renomada cineasta Marina Person. Ela fará uma palestra exclusiva e terá seu filme “Califórnia” exibido na quinta-feira (23), oferecendo uma oportunidade única para os participantes.

O encerramento do festival, no sábado (25), será marcado por um show especial do cantor, compositor, escritor e poeta Rogério Skylab, prometendo fechar a 15ª edição do Fest Clipe Santa Gertrudes com chave de ouro. Para conferir a programação completa e todos os detalhes, os interessados podem acessar o perfil @festclip no Instagram.