Convênio entre Prefeitura e Governo do Estado visa reduzir déficit habitacional com financiamento facilitado para famílias de baixa renda

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio JC FM, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, anunciou a assinatura de um importante convênio com a Secretaria de Estado da Habitação. A iniciativa, parte do programa Casa Paulista, garantirá a entrega de 150 moradias na cidade através de um modelo inovador de aquisição de imóveis.

De acordo com o prefeito, o projeto conta com um investimento de R$ 33 milhões por parte do Governo do Estado. A modalidade consiste na busca por imóveis prontos disponíveis no mercado, que serão destinados a famílias de baixa renda com condições de financiamento diferenciadas, chegando a praticamente juro zero.

Gustavo Perissinotto no Jornal da Manhã da rádio JC FM 89.1

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Investimentos e visita do Governador

Além do anúncio habitacional, o prefeito destacou a vinda do governador Tarcísio de Freitas a Rio Claro nesta sexta-feira para a inauguração oficial da FATEC. Perissinotto ressaltou que o estado possui mais de R$ 300 milhões em investimentos em curso no município, incluindo obras de infraestrutura como a duplicação da rodovia Rio Claro-Araras e melhorias no Trevo da Viviani.

O prefeito também reforçou que as novas unidades habitacionais são fundamentais para atender a população que mais precisa. “São casas populares que serão destinadas à população de baixa renda, complementando esforços como o programa Minha Casa Minha Vida”, afirmou Gustavo.