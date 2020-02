Youtuber pede desculpas por ‘Desafio da Rasteira’

Nesta quarta-feira (12), o youtuber Robson Calabianqui – ‘Fuinha’ – se desculpou com os seus fãs pela repercussão negativa de uma brincadeira que publicou em sua rede social e viralizou nos últimos dias.

Trata-se do ‘Desafio da Rasteira’. Nela, Fuinha e mais um amigo ficam lado a lado da mãe do youtuber. Os rapazes, primeiramente, pulam ao mesmo tempo e pedem para que ela faça o mesmo em seguida. Ao iniciar o salto, a dupla aplica uma rasteira na mulher, que cai de costas no chão.

Por ser influenciador digital, a brincadeira ganhou outros adeptos, principalmente adolescentes e jovens, que a repetiram nas escolas e em suas casas. Em vídeos que estão circulando nas redes, nota-se o perigo da brincadeira. Há imagens que mostram pessoas batendo violentamente a cabeça contra o chão e ficam até desacordadas.

Após críticas, Fuinha gravou um novo vídeo lamentando o ocorrido. “O vídeo, até certo, ponto parece ser engraçado, mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa desta brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano ou qualquer outra lesão irreversível. Por conta disso, estou muito arrependido por ter postado esse vídeo.Era para ser meme de entretenimento na internet”, disse.

Além disso, afirma que não imaginava que a brincadeira tomaria enorme proporção a ponto de machucar alguém e pediu para que não divulguem mais o vídeo. “Peço, de coração, para que não propaguem esses vídeos. Eu errei, como influenciador, humorista, humano…Me perdoem”, reforça.

Com mais de 200 mil visualizações em pouco mais de dez horas da publicação, seguidores não economizaram nas críticas ao influenciador. “Ridículo, devia apagar essa ‘brincadeira’ horrenda. Como tem coragem de deixar isso no feed ainda?!”, questionou um internauta.

“Precisou de repercussão pra ele enxergar que errou? Alguém aqui precisa dar uma rasteira na mãe, pra só perceber que isso é errado? Além de perigoso, é uma falta de respeito. Ele não tá arrependido do que fez, e sim da proporção que isso resultou pra ele como YouTuber”, criticou outro.

Riscos

Caso o participante desavisado não consiga amortecer a queda na brincadeira, o impacto sobre as costas ou a batida da cabeça pode ocasionar um trauma na coluna ou até traumatismo craniano, segundo especialistas.