Com mais de 1500 plantas e 240 expositores de 59 cidades, segue a 80° Exposição Nacional de Orquídeas de Rio Claro. A exposição reúne orquidófilos dos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. O Círculo Rioclarence de Orquidófilos esteve entre os destaques da exposição, com vários de seus associados conseguindo premiação na escolha das melhores plantas do evento. Alcides H. Kaida ficou com o terceiro lugar na categoria IV. Thiago Jordão recebeu prêmio do primeiro e do terceiro lugares na categoria III. Dalmo Polastro ganhou o prêmio Francisco Anaruma, que é concedido à melhor planta dos expositores de Rio Claro. Gabriela Lotumolo Hartung foi eleita rainha das orquídeas 2026.

Neste domingo, último dia da exposição, a visitação pode ser feita até às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição é organizada pelo Círculo Rioclarense de Orquidófilos, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo. A abertura da exposição teve as presenças da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme, da primeira-dama Bruna Perissinoto, Luiz Carlos Neves, presidente do Círculo Rioclarence de Orquidófilos, o diretor de exposições, Antônio Carlos do Amaral, os vereadores Júlio Lopes e Néia Garcia, Guilherme Pizzirani, secretário municipal de Turismo, irmão Hely Vaz Diniz, representante das Faculdades e Colégio Claretiano, local onde está sendo realizada a exposição.