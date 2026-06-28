A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realizará a implantação de uma nova rede de esgoto e a interligação das tubulações a uma estação elevatória de esgoto na Estrada Municipal Rio Claro-Ipeúna. Os serviços estão previstos para ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, entre os dias 29 de junho e 10 de julho, podendo se estender conforme a complexidade dos trabalhos.

Durante a intervenção, a Estrada Municipal Rio Claro-Ipeúna permanecerá interditada para garantir a segurança dos funcionários, motoristas e pedestres. Os motoristas deverão seguir o desvio pela rua 1 NV, virar à direita na avenida Treze, seguir até a rua 5 DV, virar novamente à direita na avenida 7 DV, continuar pela avenida 3 JP, depois virar à direita na avenida 1 JP, novamente à direita na rua 18 NR, em seguida virar à esquerda na avenida 1 NR e, por fim, virar à direita na estrada de terra.

Todo o trecho da intervenção será devidamente sinalizado e a concessionária trabalhará para concluir os serviços e liberar a via o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001, com atendimento 24 horas por dia.